Sherwood festival 2026 due grandi annunci in due giorni | Fulminacci e Subsonica arricchiscono il cartellone artistico

Il Sherwood Festival 2026 ha annunciato due grandi nomi in due giorni consecutivi. Ieri è stato presentato Fulminacci, mentre oggi sono stati confermati i Subsonica, che si esibiranno a Padova in una tappa del loro tour. La manifestazione mantiene così un cartellone ricco di artisti di rilievo della scena italiana.

Due giorni, due grandi annunci. Sherwood Festival 2026 continua a costruire un cartellone di primo piano: dopo Fulminacci, presentato ieri sui canali ufficiali, oggi arriva un altro nome centrale della scena italiana, i Subsonica, attesi a Padova per una tappa speciale del loro tour.