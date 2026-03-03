Sguardi ribelli Donne artiste tra silenzio e rivoluzione | un concerto e una visita guidata al museo

In occasione della Giornata internazionale della donna, il Museo d’Arte di Ravenna organizza un evento che combina un concerto e una visita guidata. L’iniziativa si rivolge alle donne artiste e si svolge tra musica e collezioni del museo. L’appuntamento mira a mettere in luce il ruolo delle donne nel mondo dell’arte e della musica, offrendo un momento di approfondimento e confronto.

In occasione della Giornata internazionale della donna, il Mar - Museo d'Arte della città di Ravenna propone un appuntamento speciale che unisce musica e arte. Domenica 8 marzo, alle 16, gli studenti del Conservatorio Statale "Giuseppe Verdi" di Ravenna si esibiranno nella Sala del '600 della Pinacoteca, offrendo al pubblico un concerto di musica classica. Il biglietto è incluso nel prezzo d'ingresso al Mar. A seguire, la conservatrice del museo, Giorgia Salerno, guiderà una visita speciale dedicata alle donne artiste, con un focus su quattro figure che hanno lasciato un segno nella storia dell'arte: Barbara Longhi, Dadamaino, Titina Maselli e Carla Accardi.