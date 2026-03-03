sfrecciano con il monopattino i vigili sanzionano due minorenni

Due minorenni sono stati sanzionati dai vigili durante un controllo in cui sono stati fermati diciassette ragazzi che usavano monopattini. Le forze dell’ordine hanno rilevato irregolarità nell’uso di questi mezzi, che sono stati oggetto di verifica. Nessun altro dettaglio sui motivi delle sanzioni o sulle condizioni dei minorenni coinvolti.

Diciassette ragazzini controllati e due sanzionati per l’utilizzo irregolare dei monopattini: questo l’esito della prima tranche di controlli mirati nelle aree maggiormente frequentati dai giovani avviati dalla Polizia Locale dell’Unione Valmarecchia con l’obiettivo di tutelare la sicurezza urbana e prevenire comportamenti illeciti. Negli ultimi tempi ha infatti destato particolare preoccupazione nella comunità il comportamento di adolescenti che, singolarmente o in gruppo, si sono resi protagonisti di fatti illeciti nel centro urbano e nelle sue immediate vicinanze. I primi servizi di pattugliamento – che si sono svolti con l’ausilio di... 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

Lanciano un monopattino e colpiscono un'anziana: denunciati due minorenniIeri la polizia ha denunciato un 16enne ed un 15enne, entrambi napoletani, per i fatti avvenuti lo scorso 15 gennaio in Piazzale Tecchio dove era...

Donna ferita da un monopattino a Napoli, denunciati due minorenniTempo di lettura: < 1 minutoSono due minorenni napoletani i responsabili del ferimento di una donna di 67 anni colpita alla testa e alla spalla da un...

Ruba il monopattino a un bambino: rintracciato e denunciato dai carabinieriUn bambino è stato vittima di una rapina mentre giocava con il suo monopattino in piazza della Vittoria, a San Pietro Clarenza. meridionews.it

Straniero strappa il monopattino a un bambino in piazza davanti agli occhi del padreL'episodio dello straniero che ha strappato il monopattino a un bambino in piazza davanti agli occhi del padre. newsicilia.it

