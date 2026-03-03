Sfilate dei carri tamburi street food e lancio di gadget | torna il Carnevale sotto i 3 Colli

Domenica 8 marzo a Brisighella si svolgerà il Carnevale sotto i 3 Colli, un evento che prevede sfilate di carri, musica dei tamburi, street food e il lancio di gadget. L’iniziativa coinvolge associazioni, scuole e diverse realtà del territorio, creando un pomeriggio ricco di colori e atmosfera festosa. La giornata si svolgerà nel centro della città e promette di attirare molte persone.

Il ritorno di "Scherzi a parte". Max Giusti riscatta le edizioni di Enrico Papi, ma le sue imitazioni sono da dimenticare Sarà un pomeriggio di colori, musica e allegria quello in programma domenica 8 marzo a Brisighella, dove torna il Carnevale sotto i 3 Colli, appuntamento che coinvolge associazioni, scuole e realtà del territorio. La manifestazione prenderà il via alle 15:30 con la partenza della sfilata da via Fossa dei “diversamente carri”, realizzati e animati dalle associazioni locali e dai gruppi scolastici. Il corteo attraverserà il centro storico con due giri completi, trasformando le vie del borgo in un palcoscenico a cielo... 🔗 Leggi su Ravennatoday.it

Sfilate e carri allegorici: torna il Carnevale a Marina di Casal VelinoA Marina di Casal Velino torna il Carnevale Casalvelinese, giunto alla sua terza edizione e noto anche come Festival dei Carri Cilentani.

Torna il Carnevale di Milazzo: tre giorni di festa tra villaggio per bambini e sfilate di carri allegoriciTorna il Carnevale del Mare, giunto alla terza edizione che come sempre vuole essere un evento finalizzato ad offrire alla città il piacere di vivere...

Altri aggiornamenti su Sfilate dei carri tamburi street food e...

Temi più discussi: Più forte del maltempo: bilancio positivo per il Carnevale Storico di Castelbuono 2026; Carnevalone di Chivasso 2026: torna domenica la storica sfilata di carri e gruppi in costume; Carnevale olimpico a Pioltello: sul podio partecipazione, musica e inventiva; Da Maiori a Palma Campania, passando per Sorrento e Positano: la guida alle sfilate di Carnevale del 21 e 22 febbraio.

Domenica 1 marzo l'ultima sfilata di Carnevale a Maiori: strada chiusa per il passaggio dei carri allegoriciSi svolgerà domani, domenica 1 marzo 2026, l'ultima sfilata del Gran Carnevale Maiorese, dopo il rinvio - a causa delle avverse condizioni meteorologiche - della manifestazione prevista il 15 febbraio ... ilvescovado.it

Un successo la sfilata dei carri allegoriciTOLFA - Tolfa ha vissuto, domenica pomeriggio, una delle giornate più belle, partecipate e simbolicamente forti del suo calendario di eventi, trasformandosi in un grande palcoscenico a cielo aperto pe ... civonline.it

Il “nuovo” minimalismo delle sfilate autunno inverno 2026 2027 riassunto in 5 look https://vogueitalia.visitlink.me/Kz9msP - facebook.com facebook