Sfilate dei carri tamburi street food e lancio di gadget | torna il Carnevale sotto i 3 Colli

Domenica 8 marzo a Brisighella si terrà il Carnevale sotto i 3 Colli, con sfilate di carri, tamburi, street food e lancio di gadget. L'evento coinvolge diverse associazioni, scuole e realtà locali, e promette un pomeriggio di colori, musica e allegria nel centro della cittadina. La manifestazione è un appuntamento tradizionale che si ripete ogni anno in questa stagione.

Sarà un pomeriggio di colori, musica e allegria quello in programma domenica 8 marzo a Brisighella, dove torna il Carnevale sotto i 3 Colli, appuntamento che coinvolge associazioni, scuole e realtà del territorio. La manifestazione prenderà il via alle 15:30 con la partenza della sfilata da via Fossa dei "diversamente carri", realizzati e animati dalle associazioni locali e dai gruppi scolastici. Il corteo attraverserà il centro storico con due giri completi, trasformando le vie del borgo in un palcoscenico a cielo...

Sfilate e carri allegorici: torna il Carnevale a Marina di Casal VelinoA Marina di Casal Velino torna il Carnevale Casalvelinese, giunto alla sua terza edizione e noto anche come Festival dei Carri Cilentani.

Carnevale, il grande giorno delle sfilata dei carri: partenza alle 14 dal Duomo con arrivo in piazzale Burchiellati. Il percorsoTREVISO - Martedì grasso, il giorno delle grandi sfilate di carri allegorici. Occhi puntati su Treviso e Conegliano, l'epicentro della festa. Nel capoluogo si comincia alle 14 con ... ilgazzettino.it

Carnevale, torna la grande sfilata dei carri allegoriciALLUMIERE – Torna domani finalmente in scena ad Allumiere uno degli appuntamenti più attesi dell’inverno: la grande e allegra sfilata dei carri allegorici. L’evento che si doveva tenere il 7 febbraio ... civonline.it

