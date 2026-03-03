Serie d Benemerenza Figc Tropical premiato

Durante la cerimonia del Settore giovanile e scolastico Figc e Lnd, svoltasi sabato scorso all’Hilton Rome Airport, il presidente del Tropical Coriano, Tiziano Marzi, è stato premiato con la Benemerenza 2026. L’evento ha visto la consegna di riconoscimenti a varie personalità del mondo del calcio giovanile. La premiazione si è svolta in un clima di festa e riconoscenza per gli impegni nel settore.

Il presidente del Tropical Coriano Tiziano Marzi è stato insignito della Benemerenza 2026 durante la tradizionale cerimonia del Settore giovanile e scolastico Figc e Lnd che si è svolta sabato scorso all'Hilton Rome Airport. Il prestigioso riconoscimento premia anni di dedizione, impegno e passione al servizio del calcio giovanile. Alla cerimonia erano presenti il presidente della Federcalcio, Gabriele Gravina, il presidente della Lega nazionale dilettanti Giancarlo Abete e il presidente del Settore giovanile e scolastico Vito Tisci, con ospite d'eccezione il campione del mondo 1982 Dino Zoff. La delegazione emiliano-romagnola, guidata dal presidente regionale Figc Lnd Simone Alberici, dal consigliere regionale con delega alle benemerenze Biagio Dragone e dal segretario Sara Bottarelli, ha celebrato l'importante traguardo.