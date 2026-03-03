Serie A | pioggia di squalifiche e multa alla Roma

Il Giudice Sportivo ha annunciato una serie di squalifiche e multe che coinvolgono la Roma in vista del prossimo turno di campionato. Le decisioni sono state prese dopo le partite della 27ª giornata e riguardano diversi giocatori e allenatori. Le sanzioni sono state ufficializzate senza lasciare spazio a interpretazioni e si riferiscono a comportamenti disciplinari verificatisi durante le partite recenti.

Mastrandrea ferma sei big: out Pinamonti, Freuler e Wesley. Ammenda di 6.000 euro per il club giallorosso. La Serie A perde pezzi pregiati in vista del prossimo turno: il Giudice Sportivo Gerardo Mastrandrea ha ufficializzato le sanzioni relative alla 27.a giornata, fermando per un turno di campionato sei protagonisti assoluti del torneo. Tra le defezioni più pesanti spiccano quelle di Andrea Pinamonti (Sassuolo) e Remo Freuler (Bologna), pilastri tattici le cui assenze peseranno sugli equilibri della lotta salvezza e della corsa all’Europa. La scure del giudice ha colpito anche la difesa della Fiorentina, che dovrà rinunciare a Fabiano Parisi, oltre a Filippo Terracciano (Cremonese), Lautaro Valenti (Parma) e l’esterno della Roma, Wesley, tutti appiedati per un turno effettivo di gara. 🔗 Leggi su Serieagoal.it

