Serata di volontariato al Refettorio Modena per il Banco S Geminiano e S Prospero

I membri del comitato territoriale Banco S. Geminiano e S. Prospero si sono incontrati ieri al Refettorio di Modena per partecipare a una serata di volontariato. Durante l’evento, hanno indossato il grembiule e hanno assistito alla cena, contribuendo alle attività di accoglienza promosse dal progetto locale. L’iniziativa ha coinvolto i volontari nel servizio diretto ai presenti nel refettorio.