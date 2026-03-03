Serata di volontariato al Refettorio Modena per il Banco S Geminiano e S Prospero
I membri del comitato territoriale Banco S. Geminiano e S. Prospero si sono incontrati ieri al Refettorio di Modena per partecipare a una serata di volontariato. Durante l’evento, hanno indossato il grembiule e hanno assistito alla cena, contribuendo alle attività di accoglienza promosse dal progetto locale. L’iniziativa ha coinvolto i volontari nel servizio diretto ai presenti nel refettorio.
I componenti del comitato territoriale Banco S.Geminiano e S.Prospero (BSGSP), organo consultivo locale di Banco Bpm, si sono riuniti ieri in una cornice inedita, Refettorio Modena, per indossare il grembiule e prestare servizio durante la cena, nell'ambito del progetto di accoglienza promosso.
