Sequestrati altri nove ' ecomostri' sul litorale tra abusi edilizi e demanio violato

La Guardia Costiera e il personale comunale hanno sequestrato altri nove 'ecomostri' lungo il litorale di Bagnara, a Castel Volturno. L’intervento mira a contrastare gli abusi edilizi e le violazioni del demanio marittimo, proseguendo un’azione iniziata anni fa contro l’edilizia abusiva sulla fascia costiera. Sul territorio, sono stati posti i sigilli a strutture abusive che si trovano nelle aree interessate da interventi di contrasto.

