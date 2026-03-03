Sentivamo gli aerei militari poi l' alert sul cellulare | il racconto di Gianluca barese bloccato sulla nave a Dubai

Gianluca, un barese, ha riferito di aver sentito gli aerei militari e di aver ricevuto un alert sul cellulare mentre si trovava su una nave a Dubai. Descrive la situazione come difficile, aggiungendo che sulla nave si cerca di non pensare troppo, ma l’obiettivo di tutti è che la vicenda si risolva rapidamente. La sua testimonianza si inserisce in un quadro di tensione e incertezza.

"Qui sulla nave cerchiamo di non pensarci, ma quello tutti vogliamo è che finisca il più presto possibile. Nel porto in cui ci troviamo siamo abbastanza al sicuro, non ci sono obiettivi sensibili vicini, ma la preoccupazione c'è sempre. L'unico pensiero è di poter tornare al più presto a casa".

