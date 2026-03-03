Senso unico indigesto Via di Casellina insorge

I residenti di via di Casellina sono insorti contro l'istituzione del senso unico, che ha provocato scontento tra chi vive nella zona. La strada è stata trasformata in senso unico, suscitando reazioni di malcontento tra i cittadini che utilizzano quotidianamente quell'arteria. La protesta si manifesta con manifestazioni e proteste lungo la strada, che restano al centro dell’attenzione locale.

Senso unico in via di Casellina non si ferma la protesta dei residenti in rivolta per un senso unico. Un'assurda giostra, quella creata dalla nuova viabilità in intersezione con via Pergolesi. Inutile per i residenti e i commercianti l'inversione del senso di marcia di via Luca Giordano; il tentativo di allentare la pressione su questo quadrante non ha portato risultati. Il doppio senso è stato 'smontato' per mettere una pista ciclabile larga come un'autostrada, affiancata da un tratto pedonale. La terza corsia, praticamente, tagliando spazio alle vetture che devono percorrere tutta via Respighi. I commercianti, soprattutto il negozio di mobili in testa alla strada, si sono visti 'chiusi' in un imbuto nel quale la clientela non si ferma più.