Due sedicenni sono stati denunciati a Senago dopo essere stati sorpresi mentre bruciavano un gioco per bambini nel parco tra via De Gasperi e via Tolstoj. L'intervento delle forze dell'ordine è avvenuto lunedì poco dopo le 18, quando sono stati individuati mentre commettevano il gesto vandalico. Nessuna altra persona è coinvolta e l'area è stata sottoposta a controlli.

Possedere un’auto porta comodità e libertà, ma comporta anche la responsabilità di una manutenzione regolare.. Saranno attivati il 2 marzo i nuovi servizi di cooperazione con l’Anagrafe Nazionale degli Assistiti. L’Italia è il secondo paese al mondo per calvizie: cosa c’è davvero dietro la caduta dei capelli e come agiscono gli integratori Non è solo una questione estetica, e nemmeno un destino scritto nel DNA. La caduta. La transizione verso uno stile di vita più consapevole e rispettoso dell’ambiente non riguarda più. La Regione Lombardia compie un passo decisivo verso la regolamentazione e la promozione dell’Intelligenza Artificiale.. Ben 12 mucche libere, disorientate, sulla Tangenziale Ovest di Milano, nel buio della sera: si. 🔗 Leggi su Ilnotiziario.net

© Ilnotiziario.net - Senago, sorpresi mentre bruciano un gioco per bambini: denunciati due sedicenni

Prato, sorpresi ad abbandonare rifiuti. Due denunciatiDue cittadini cinesi di 40 e 50 anni sono stati denunciati nei giorni scorsi dalla polizia locale di Prato, per abbandono di rifiuti e trasporto di...

Sorpresi ubriachi al volante: due automobilisti denunciatiIeri 29 gennaio un maxi servizio dell'Arma disposto dal comando provinciale ha interessato i comuni di Este, Ospedaletto Euganeo e Montagnana.