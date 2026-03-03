Il governo si trova a riflettere sulla possibilità di anticipare alcune decisioni, mentre il referendum contro i giudici, promosso dal movimento di estrema destra, si avvicina. La strategia di alcuni membri del centrodestra di accelerare i tempi sembra essere in atto, con l’obiettivo di consolidare posizioni politiche. Tuttavia, questa scelta potrebbe comportare rischi imprevisti per la stabilità dell’esecutivo.

Portarsi avanti, magari accelerando in quanto il lavacro rappresentato dal referendum contro gli odiati giudici – che all’inizio dell’operazione “Silvio lo vuole” sembrava a colpo sicuro – potrebbe rivelarsi una pozza avvelenata per il governo. Nonostante (o proprio per questo) le assicurazioni del batrace in doppiopetto, impegnato in un dire e disdire quotidiano che il gergo calcistico definirebbe autogol permanente in zona Nordio. Incubo altrettanto costante per la scalatrice di Palazzo Chigi e ormai preda di una dipendenza tossica da poltrona del potere che le ha azzerato ogni ricordo del percorso compiuto; di quello che diceva sull’intoccabilità del voto di preferenza quando rosolava alla fiamma, come del suo incrollabile sovranismo, svenduto per una battuta sul fisco quale “pizzo di Stato”. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Se la tracotanza del Marchese del Grillo-Trump contagia anche Meloni

