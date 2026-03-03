Se Kiev insiste nel rifiutare compromessi territoriali Mosca potrebbe lasciare il tavolo negoziale

Mosca ha dichiarato che potrebbe abbandonare i negoziati se Kiev continuerà a rifiutare compromessi territoriali. La posizione russa si è rafforzata in risposta alla decisione di Kiev di non considerare soluzioni alternative sui confini. Al momento, non ci sono segnali di apertura da parte ucraina a nuove trattative o accordi. La situazione rimane tesa e senza indicazioni di una svolta imminente.

Da parte russa cresce la convinzione che non abbia senso continuare a seguire gli USA nel percorso negoziale se Kiev non ha intenzione di scendere a compromessi sui territori. Questa settimana si terrà un’altra sessione di trattative trilaterali. Presto si vedrà se effettivamente Zelensky è disposto a trovare un accordo oppure vuol continuare le ostilità. Compromessi sui territori. Quest’anno le delegazioni dell’Ucraina e della Russia si sono già incontrate due volte ad Abu Dhabi e a Ginevra insieme a quella degli Stati Uniti. Dopo l’ultimo round, però, i russi avrebbero fatto intendere agli americani che senza un’intesa sulle istanze territoriali, soprattutto con riguardo al Donbass, tutti gli altri punti di discussione perdono senso e perde senso anche il fatto stesso di organizzare tali negoziati. 🔗 Leggi su Follow.it © Follow.it - Se Kiev insiste nel rifiutare compromessi territoriali, Mosca potrebbe lasciare il tavolo negoziale Mosca insiste sull'attacco alla dacia di Putin e mostra il drone. Kiev smentisceLa portavoce del ministero degli Esteri russo, Maria Zakharova, ha definito il presidente ucraino Volodymyr Zelensky "un mostro" che "respira sul... Leggi anche: Mosca: «Droni contro la residenza di Putin, pronta la rappresaglia. Rivedremo posizione negoziale». Kiev: bugie. Trump sente lo zar Una raccolta di contenuti su Kiev insiste Discussioni sull' argomento Zelensky: la guerra in Ucraina è l’inizio della fine; La premier: Sostegno a Kiev, nuovi aiuti militari nel 2026; L’Europa gela Zelensky. Kiev nell’Unione? Impossibile dire quando; Costa sollecita Orban a rispettare il prestito Ue a Kiev mentre l’esercito ucraino riconquista 400 km². Stoccarda, Merz insiste: "Al fianco di Kiev senza se e senza ma", e su Israele: "Inaccettabile l'antisemitismo in Germania" - VIDEO x.com UCRAINA - “Kiev non può più sostenere la guerra, idea folle l’arma nucleare da Francia e UK” I quattro anni di guerra in Ucraina non corrispondono ancora nella leadership europea ad una percezione realistica del conflitto “La propaganda si può discutere, la - facebook.com facebook