Se amate il mondo videoludico e la sua musica non potete perdere questo evento al GAMM

Al GAMM si svolge un evento dedicato agli appassionati di videogiochi e musica, in occasione del quarantesimo anniversario di tre classici del settore. L’evento celebra i giochi che hanno segnato la storia, con particolare attenzione alle colonne sonore che li hanno resi celebri. La manifestazione si rivolge a chi desidera immergersi in un percorso tra gameplay e musica iconica, offrendo un’esperienza dedicata ai fan di lunga data e ai nuovi appassionati.

Quest'anno si celebra un importante traguardo, ovvero i quarant'anni di ben tre classici videoludici, che oltre a livello di meccaniche e di immaginario collettivo, hanno lasciato il segno con le loro colonne sonore intramontabili. Ecco il comunicato stampa: Il GAMM, il Museo del Videogioco di Roma, presenta 40 anni di musica videoludica (1986–2026), un progetto speciale creato per celebrare un anniversario importantissimo per la storia del videogioco e della musica in particolare: il quarantennale di tre titoli che hanno definito l'immaginario videoludico mondiale, grazie soprattutto a tre colonne sonore indimenticabili, quelle di The Legend of Zelda, Metroid e Castlevania.