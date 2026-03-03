Scuola e democrazia | Valditara elogia il ruolo storico delle docenti italiane ricordando l’eredità della pedagogista Giuseppina Pizzigoni

Il Ministro dell'Istruzione ha lodato il contributo delle insegnanti italiane, sottolineando l'importanza del loro ruolo nella storia del sistema scolastico. Ha ricordato l’eredità della pedagogista Giuseppina Pizzigoni, evidenziando come il suo metodo abbia influenzato le pratiche educative. La cerimonia si è svolta in un contesto dedicato alla valorizzazione delle figure femminili nel settore scolastico.