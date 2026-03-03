Scuola dell’infanzia scatta un nuovo piano

Il segretario di Stato all’Istruzione ha aggiornato i membri della Commissione sulla riorganizzazione della rete scolastica, includendo dettagli su chiusure, accorpamenti e nuovi progetti per le scuole dell’infanzia. La discussione si concentra sulle modifiche previste nel settore, con un’attenzione particolare alle variazioni nelle strutture educative e alle iniziative pianificate. La riunione si è svolta nel contesto delle ultime decisioni politiche sul tema.

La riorganizzazione della rete scolastica torna al centro del confronto politico. Il segretario di Stato all'Istruzione, Teodoro Lonfernini ha fatto il punto su chiusure, accorpamenti e nuovi progetti in Commissione. Il passaggio più delicato riguarda la chiusura della scuola dell'infanzia di Dogana, tema – ha ricordato il segretario – "in discussione da almeno trent'anni". Alla base della decisione ci sono "criticità strutturali consistenti" che rendono l'edificio non più idoneo all'attività didattica. I bambini saranno redistribuiti nei plessi di Ca' Ragni, Falciano e Serravalle, giudicati adeguati e sufficienti, mentre la struttura di Dogana sarà destinata ai centri estivi in attesa di una nuova funzione.