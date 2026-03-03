Scudetto il Milan non getta la spugna | il patto con i leader e il piano per il derby

Il Milan si avvicina al derby di domenica 8 marzo alle 20:45 a San Siro contro l’Inter. Il tecnico Massimiliano Allegri ha riunito la squadra, affidandosi ai leader Rafael Leão, Luka Modric e Adrien Rabiot per affrontare la sfida. La squadra sta lavorando intensamente, con l’obiettivo di mantenere alta la concentrazione in vista di un incontro che potrebbe essere decisivo per il campionato.

Secondo il 'Corriere della Sera' oggi in edicola, quello di domenica 8 marzo, alle ore 20:45, a 'San Siro' contro l'Inter, per il Milan dovrà essere il derby dell'orgoglio. Una stracittadina da affrontare a testa alta, senza fare calcoli e senza pensare troppo alla classifica. Poi, in caso di vittoria, si vedrà. Il tecnico Massimiliano Allegri ribadirà oggi alla sua squadra il concetto già espresso ai giornalisti dopo Cremonese-Milan: "Pensiamo solo a noi stessi, ma sognare non è vietato, dovremo divertirci e godercela". Il patto nello spogliatoio rossonero è quello di dare tutto per non aver rimpianti nel caso in cui, poi, l'Inter dovesse crollare nelle dieci partite che restano fino al termine del campionato. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

