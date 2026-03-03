Scossa di terremoto a Neviano degli Arduini

Una scossa di terremoto di magnitudo 2.6 è stata registrata dall'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia alle 12 di martedì 3 marzo. L’epicentro si trovava a sei chilometri da Neviano degli Arduini, un comune della regione. La terra ha tremato nella tarda mattinata, senza segnalazioni di danni o feriti. La popolazione ha avvertito il sisma, ma non sono stati segnalati particolari eventi collegati.

Una scossa di terremoto, di magnitudo 2.6, è stata registrata dall'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia con epicentro a sei chilometri dal comune di Neviano degli Arduini, nella tarda mattinata di martedì 3 marzo, precisamente alle ore 12.11, ad una profondità di 25 chilometri.