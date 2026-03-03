Scoppia l' incendio nell’allevamento ed è l' inferno | centinaia di capi carbonizzati

Lunedì 2 marzo si è verificato un incendio nell’allevamento dell’azienda agricola Monte Stivo di Sabbionara di Avio. Le fiamme hanno coinvolto centinaia di capi di bestiame, molti dei quali sono rimasti carbonizzati. L’incendio si è sviluppato nel pomeriggio, causando danni ingenti e un danno notevole alla struttura. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco per spegnere le fiamme e mettere in sicurezza l’area.

Il disastro è avvenuto nell'azienda Monte Stivo di Sabbionara di Avio nel pomeriggio di lunedì 2 marzo. Le fiamme e la colonna di fumo erano ben visibili sia dalla strada provinciale che dall'A22. In corso di chiarimento l'origine di questo tremendo rogo Un'ecatombe. Non si può definire in maniera diversa l'immane disastro che ha caratterizzato la giornata di ieri, lunedì 2 marzo, quando nel pomeriggio all'interno dell'azienda agricola Monte Stivo di Sabbionara di Avio è letteralmente scoppiato l'inferno. Sul posto decine di squadre dei vigili del fuoco sono arrivate da Mori, Rovereto, Avio, Brentonico e Trento. Sconosciute,...