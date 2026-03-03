Scontro sulla via Emilia ad Alseno due feriti

Due persone sono rimaste leggermente ferite in un incidente sulla via Emilia ad Alseno avvenuto questa mattina presto. Sul posto sono intervenuti i soccorritori e le forze dell'ordine per gestire la situazione e eseguire i rilievi. Al momento non sono noti i dettagli sulle cause dello scontro né ulteriori informazioni sui coinvolti.

Due persone sono rimaste lievemente ferite nell'incidente stradale avvenuto nella prima mattinata di oggi lungo la via Emilia ad Alseno. Per cause al vaglio dei carabinieri, due auto si sono scontrate violentemente sul rettilineo, e una è finita fuori strada. Sul posto due ambulanze del 118.