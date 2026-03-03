Scontro scooter-furgone su ponte San Giorgio | 50enne in codice rosso

Un incidente si è verificato questo pomeriggio alle 14 su ponte San Giorgio, coinvolgendo uno scooter e un furgone. Un uomo di circa 50 anni è rimasto gravemente ferito e trasportato in codice rosso. La dinamica dell’incidente non è ancora chiarita, ma sul posto sono intervenuti immediatamente i soccorritori e le forze dell’ordine. La strada è stata temporaneamente chiusa per le operazioni di soccorso.

Un uomo di circa 50 anni è rimasto gravemente ferito in seguito a un incidente stradale avvenuto questo pomeriggio alle 14.30 sul ponte San Giorgio in A10. L'uomo si trovava a bordo di uno scooter quando, per cause in via di accertamento si è scontrato contro un furgone riportando un trauma cranico. Sul posto il 118, un'ambulanza di Volontari Soccorso Fiumara che hanno trasportato il ferito in codice rosso al policlinico San Martino. Le indagini sono affidate alla polizia stradale. Per quanto riguarda il traffico, al momento si registrano due chilometri di coda nel tratto tra l'aeroporto e l'allacciamento con la A7 in direzione Genova.