Scontro lungo il ponte Paladini due feriti

Nel pomeriggio del 3 marzo, lungo il ponte Paladini, si è verificato uno collisione tra due auto. Per motivi ancora da chiarire, i veicoli sono entrati in contatto, causando il ferimento di due persone. I feriti hanno riportato diverse lesioni, ma nessuno si trova in pericolo di vita. Sul posto sono intervenuti i soccorritori per assistenza e rilievi.

Nel pomeriggio del 3 marzo. Sul posto vigili del fuoco e soccorsi del 118 Scontro tra due auto nel pomeriggio del 3 marzo lungo il ponte Paladini. Per cause al vaglio si sono scontrate due auto: il bilancio è di due feriti che hanno riportato varie lesioni ma nessuno è in pericolo di vita. Sul posto l'auto medica del 118, i vigili del fuoco, due ambulanze della Croce Rossa da Piacenza e da San Nicolò.

