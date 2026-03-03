Scontri tra tifoserie prima della partita indaga la Digos

Mezz'ora prima della partita tra Arezzo e Ravenna, si sono verificati scontri tra tifoserie. Un gruppo di tifosi dell’Arezzo avrebbe tentato di aggredire quelli del Ravenna durante un episodio che ha coinvolto diverse persone. La Digos sta ora indagando sull'accaduto per chiarire i dettagli dell'incidente. Non sono stati riportati feriti o altri elementi di rilievo.

Mezz'ora prima della partita tra Arezzo e Ravenna si sarebbe consumato un tentativo di aggressione di un gruppo di tifosi dell’Arezzo a quelli del Ravenna. La gara in questione è quella che si è giocata domenica primo marzo allo stadio Città di Arezzo, con inizio alle 17,30. Prima dell’inizio della partita, fa sapere la Questura, si è registrato un episodio di violenza che ha visto come protagonisti proprio un gruppetto di individui, riconducibili alla tifoseria aretina, parzialmente travisati, che ha cercato il contatto con i tifosi del Ravenna che sopraggiungevano a bordo di minivan. Secondo quanto riporta ArezzoNotizie, il tentativo... 🔗 Leggi su Ravennatoday.it

