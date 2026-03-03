Scontri tra tifoserie prima della partita indaga la Digos

Prima dell'inizio della partita tra Arezzo e Ravenna, si sono verificati scontri tra i tifosi delle due squadre. Mezz'ora prima del fischio d'inizio, un gruppo di tifosi dell’Arezzo avrebbe tentato di aggredire quelli del Ravenna. La Digos ha avviato le indagini per chiarire quanto accaduto.

Mezz'ora prima della partita tra Arezzo e Ravenna si sarebbe consumato un tentativo di aggressione di un gruppo di tifosi dell'Arezzo a quelli del Ravenna. La gara in questione è quella che si è giocata domenica primo marzo allo stadio Città di Arezzo, con inizio alle 17,30. Prima dell'inizio della partita, fa sapere la Questura, si è registrato un episodio di violenza che ha visto come protagonisti proprio un gruppetto di individui, riconducibili alla tifoseria aretina, parzialmente travisati, che ha cercato il contatto con i tifosi del Ravenna che sopraggiungevano a bordo di minivan.