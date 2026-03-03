Scontri e tensioni al Pilastro | il video

Nella sera dello sgombero al parco del Pilastro, un gruppo di persone si è radunato e ha avuto scontri con le forze dell'ordine. Un video riprende i momenti di tensione, mostrando le dinamiche della scena e l'intervento delle forze di polizia. L'episodio ha attirato l'attenzione degli spettatori presenti e dei media, con testimonianze che descrivono quanto accaduto.

Nella sera dello sgombero, quando il parco del Pilastro sembrava tornato alla normalità, un gruppo di attivisti ha tentato un nuovo assalto all'area di cantiere ma è stato respinto dalle forze dell'ordine

Notte di scontri al Pilastro: ancora cariche e lacrimogeni contro gli attivisti nel parco | VIDEOSono continuati fino a notte fonda i disordini all’interno del parco Mitilini, Moneta e Stefanini, al Pilastro, che lunedì mattina è stato teatro...

Tensioni al Pilastro, Ara tira dritto: “Il MuBa si farà, no al Vietnam quotidiano"“Un’amministrazione convinta del percorso che sta facendo non può accettare che una minoranza occupi un cantiere pubblico”.

Sgombero al Pilastro, il comitato MuBasta: «Attivisti tirati via dalle tende con la forza»

