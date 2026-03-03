Sciopero 9 marzo 2026 stop a scuole sanità e trasporti | i servizi che si fermeranno

Lunedì 9 marzo 2026, in Italia, si terrà uno sciopero generale che coinvolgerà scuole, sanità e trasporti, con molte attività che si fermeranno. I sindacati hanno annunciato la mobilitazione per quella giornata, portando alla sospensione di numerosi servizi pubblici e privati. La protesta interesserà diverse regioni e settori, creando disagi e cancellazioni di eventi e appuntamenti programmati.

Lunedì 9 marzo 2026 l’Italia si ferma per la mobilitazione sindacale che coinvolgerà diversi settori chiave del Paese. In occasione della Giornata Internazionale dei diritti delle donne, Flc Cgil e Cobas hanno proclamato uno sciopero generale che interesserà scuola, università, ricerca e trasporti, con possibili ripercussioni anche su sanità e pubblica amministrazione. I motivi dello sciopero La Flc Cgil ha indetto un’intera giornata di astensione dal lavoro per il personale di scuola, università, ricerca, Afam, formazione professionale e scuola non statale. Nella nota diffusa dal... 🔗 Leggi su Quifinanza.it

