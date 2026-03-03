Vincenzo Schettini, noto professore di Fisica con più di tre milioni di follower sulla pagina La fisica che ci piace, ha deciso di parlare dopo le polemiche legate ai video cancellati. Nei giorni scorsi, l’esperto si è trovato al centro di una discussione pubblica che ha coinvolto anche la sua immagine online, portandolo a raccontare di aver vissuto un momento di forte panico.

Vincenzo Schettini, il professore di Fisica diventato fenomeno social con oltre tre milioni di follower grazie alla pagina La fisica che ci piace, si trova al centro di una tempesta mediatica che nelle ultime settimane ha scosso profondamente la sua immagine pubblica. Dopo una disastrosa intervista al podcast di Gianluca Gazzoli, le accuse si sono moltiplicate: voti in cambio di like, utilizzo degli studenti per gonfiare le visualizzazioni, cancellazione misteriosa di oltre cento video. Il docente ha scelto Le Iene come palcoscenico per difendersi e tentare di ristabilire la verità. Il servizio curato da Daniele Bonistalli, della durata di appena otto minuti, ha provato a fare luce sulle zone d’ombra emerse nelle ultime settimane, ma il risultato finale ha lasciato molte domande senza risposta. 🔗 Leggi su Screenworld.it

© Screenworld.it - Schettini rompe il silenzio sui video cancellati e le polemiche: “Sono andato nel panico”

