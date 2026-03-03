Scambio Italia-Canada | la scuola di Riccione accoglie esperti canadesi

La scuola di viale Boito a Riccione ha ricevuto un gruppo di esperti provenienti dal Canada in una visita ufficiale. L'incontro si è concentrato sulla collaborazione tra le istituzioni educative dei due paesi, con momenti dedicati a scambi di informazioni e approfondimenti sui metodi didattici. L'evento ha coinvolto rappresentanti delle scuole italiane e canadesi, senza ulteriori dettagli sui partecipanti.

La scuola di viale Boito a Riccione ha ospitato una visita internazionale che segna un nuovo capitolo nei rapporti educativi tra Italia e Canada. La dirigente scolastica canadese Nadia Pinelli, coordinatrice dei progetti di leadership principale e programmi internazionali di Toronto, è arrivata in Italia per partecipare a convegni e scoprire realtà scolastiche innovative. L'incontro è stato organizzato su invito di Maria Cristina Mignatti, futura coordinatrice didattica della Scuola San Carlo Acutis, con il sostegno dell'associazione professionale DiSAL. Questa tappa non è un evento isolato ma si inserisce in un viaggio più ampio volto a rafforzare il dialogo tra istituzioni di diversi Paesi. 🔗 Leggi su Ameve.eu Riccione, visita internazionale alla scuola di viale Boito: dal Canada nuove prospettive di scambioVisita di respiro internazionale per la scuola di viale Boito a Riccione, che nei giorni scorsi ha accolto la dirigente scolastica canadese Nadia... Leggi anche: LIVE Italia-Canada 2-5, Curling femminile Olimpiadi in DIRETTA: mano rubata delle canadesi! Approfondimenti e contenuti su Scambio Italia Canada la scuola di... Discussioni sull' argomento Dazi, la nuova 'geografia' delle tariffe dopo lo stop della Corte Usa; LIVE USA-Canada 2-1, Hockey ghiaccio Olimpiadi in DIRETTA: Hughes porta gli Stati Uniti nell’Olimpo; Dall’Europa alla Cina: cosa cambia dopo lo stop ai dazi di Trump; Olimpiadi, il derby d'America chiude i Giochi politici: sarà Trump contro tutti in diretta globale. Le partite del Mondiale 2026 in Stati Uniti, Messico e Canada saranno trasmesse dalla Rai: il servizio pubblico italiano ha annunciato di aver acquistato i diritti televisivi per trasmettere 35 match della competizione, tra cui quello inaugurale, due semifinali, l - facebook.com facebook