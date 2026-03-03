Sassuolo Juve Primavera 1-1 LIVE | gran gol di Finocchiaro i bianconeri pareggiano subito

Nella partita tra Sassuolo e Juventus Primavera, terminata con un punteggio di 1-1, Finocchiaro ha segnato un gol di grande spettacolo, mentre i bianconeri hanno trovato il pareggio subito dopo. La gara, valida per la 28ª giornata del campionato 202526, si è svolta con continui scambi di gioco e azioni offensive da entrambe le squadre. La cronaca aggiornata include sintesi, moviola e tabellino.

Rinnovo Locatelli, la Juventus è al lavoro per trovare l’accordo con il suo capitano. Ecco fino a quando potrebbe firmare Goretzka Juventus, forte concorrenza dalla Premier League. La preferenza del calciatore è questa Calciomercato Juve LIVE: Openda e David, decisione presa. Alisson il sogno per la porta Vicario Juventus: la dirigenza è sulle sue tracce ma c’è la concorrenza di una rivale bianconera. Le ultime sul prezzo fissato dal Tottenham Calciomercato Juve: Koné del Sassuolo fa impazzire le big. Ora vale 30 milioni, qual è il club in pole Montero all’Al Ittifaq, c’è anche l’annuncio ufficiale del club. Tutti i dettagli sulla nuova esperienza dell’ex tecnico della Juve Juventus Next Gen, stangata per Leonardo Cerri: squalifica di tre giornate dopo il rosso contro il Campobasso. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Sassuolo Juve Primavera 1-1 LIVE: gran gol di Finocchiaro, i bianconeri pareggiano subito Juve Monza Primavera 2-1: Finocchiaro al 94?, i bianconeri la ribaltano all’ultimo respiro!Osimhen Juventus: l’attaccante può davvero arrivare a Torino? Cosa c’è dietro le voci su di lui, tutta la verità sul clamoroso affare Pinsoglio Juve,... Sassuolo Juve Primavera 1-0 LIVE: Seminari in diagonale, niente da fare per Radu! Bianconeri sottoRinnovo Locatelli, la Juventus è al lavoro per trovare l’accordo con il suo capitano. Tutto quello che riguarda Sassuolo Juve Primavera Temi più discussi: U20 | Dove vedere Sassuolo-Juventus; U20 | Dove vedere Sassuolo-Juventus; U20 | Juventus-Cagliari | Il tabellino; Scheda squadra Sassuolo U20. Sassuolo-Juve: orario, diretta, probabili formazioni e dove vedere in tv e streaming la PrimaveraI bianconeri di Padoin alla ricerca della vittoria dopo un punto in due partite: obiettivo riconquistare un posto in zona playoff ... tuttosport.com Sassuolo Juve Primavera LIVE: sintesi, moviola, tabellino, risultato e cronacaSassuolo Juve Primavera LIVE: sintesi, moviola, tabellino, risultato e cronaca del match, valido per la 28ª giornata di campionato 2025/26 La Juve Primavera vuole tornare a vincere in campionato, dopo ... juventusnews24.com U20 | Dove vedere Sassuolo-Juventus Martedì 3 marzo 2026, alle ore 16:00, la Juventus Under 20 affronterà in trasferta la formazione Primavera del Sassuolo nel ventottesimo turno di campionato. U20 | DOVE VEDERE SASSUOLO-JUVENTUS La sfida tra S - facebook.com facebook