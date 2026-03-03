Sassuolo Juve Primavera 1-1 LIVE | gran gol di Finocchiaro i bianconeri pareggiano subito! Salvataggio sulla linea di Milia

Nella partita tra Sassuolo e Juventus Primavera, il punteggio si è concluso sull’1-1. Finocchiaro ha segnato un gol spettacolare, mentre Milia ha effettuato un salvataggio decisivo sulla linea di porta. La gara è stata valida per la 28ª giornata del campionato 202526. La cronaca in tempo reale include sintesi, moviola e il tabellino del match.

di Marco Baridon Sassuolo Juve Primavera LIVE: sintesi, moviola, tabellino, risultato e cronaca del match, valido per la 28ª giornata di campionato 202526. La Juve Primavera vuole tornare a vincere in campionato, dopo il cocente pareggio nell'ultimo turno contro il Cagliari. Bianconeri ospiti del Sassuolo in terra emiliana. Sassuolo Juve Primavera 1-1: sintesi e moviola. 39? SALVA TUTTO MILIA – Clamoroso muro di Milia! Kulla aveva colpito a botta sicura a Radu battuto, ma ci ha pensato il centrocampista bianconero a dire no con un miracolo sulla linea. 36? Radu dice no a Negri – Cross dalla sinistra sul quale si avventa Negri: in rotazione indirizza verso la porta di Radu ma il portiere della Juve neutralizza in presa. Sassuolo-Juventus Primavera 1-0 - Seminari porta in vantaggio i neroverdi15:00 - Amiche e amici di Tuttojuve.com, benvenuti alla diretta testuale di Sassuolo-Juventus Primavera, gara valida per la 28ª giornata del campionato giovanile.