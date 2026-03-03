Sarri blinda la Lazio | Contro l’Atalanta per l’orgoglio ma il futuro è l’anno zero

A poche ore dall'inizio della semifinale di Coppa Italia tra Lazio e Atalanta, l’allenatore dei biancocelesti ha dichiarato che contro i bergamaschi si giocherà per l’orgoglio, ma ha anche annunciato che il prossimo campionato rappresenterà un punto di partenza zero. L’ambiente in casa biancoceleste si trova a vivere una fase di incertezza tra la voglia di conquistare un trofeo e le imminenti novità per il futuro della squadra.

Il tecnico bianconero analizza la semifinale di Coppa Italia e detta la linea per il futuro: "Il prossimo dovrà essere l'anno zero del club". A poche ore dal fischio d'inizio dell'andata della semifinale di Coppa Italia, l'ambiente biancoceleste si ritrova sospeso tra l'ambizione di un trofeo e la necessità di una rifondazione imminente. Nella mattinata di oggi, il tecnico Maurizio Sarri ha analizzato la congiuntura critica che attraversa la Lazio, definendo il prossimo turno contro l'Atalanta come una prova di nervi più che di classifica. Nonostante l'importanza della sfida dell'Olimpico, l'allenatore toscano ha voluto smorzare le tensioni sul proprio destino professionale, proiettando la società verso una pianificazione che non può prescindere da una profonda revisione organica a partire dalla prossima estate.