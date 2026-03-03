Sarezzo | caccia alle impronte Pasquetta 2026

A Sarezzo, nella zona di Catena Rossa alla Porta delle Fate, si è svolta una giornata dedicata alle famiglie nella giornata di Pasquetta. L'evento ha visto la presenza di Fata Smemorina e ha incluso una caccia alle impronte, coinvolgendo i partecipanti in attività di ricerca e divertimento. La manifestazione si è svolta nel contesto di una giornata di festa e aggregazione.

Giornata speciale per famiglie in Catena Rossa alla Porta delle Fate il giorno di Pasquetta con Fata Smemorina e la caccia alle impronte. Una giornata con animazione, giochi, divertente caccia alle impronte in collina e. sorprese pasquali!Trasformandosi in un coniglio con tanto di orecchie e.