Nel match di sabato pomeriggio, il Sant’Agostino ha ottenuto una vittoria nel derby, mentre la Comacchiese ha subito una sconfitta considerata amara per le occasioni mancate, specialmente nel secondo tempo. La partita ha visto le due squadre confrontarsi su un campo dove il risultato finale ha premiato i padroni di casa. La Comacchiese ha concluso la gara con un risultato negativo che ha lasciato spazio a rimpianti.

Nel derby di sabato pomeriggio ha festeggiato il Sant’Agostino, mentre per la Comacchiese è un ko che sa di beffa per quanto espresso in termini di gioco soprattutto nel secondo tempo. La sfida tra lagunari e ramarri si è giocata davanti a una buona cornice di pubblico, ed ha vissuto sul filo dell’equilibrio per tutti i novanta minuti: sterile e abbastanza noiosetto il primo tempo, decisamente più spunti al rientro dagli spogliatoi. La Comacchiese si mangia le mani per almeno un paio di occasioni sprecate, prima con Mancini e poi con Brito: un ‘leit motiv’ che va avanti da inizio stagione, perché per quanto si è visto in campo i rossoblù avrebbero meritato di passare in vantaggio. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - Sant’Agostino più cinico. Rimpianto Comacchiese

Eccellenza: anticipo interessante al ’Raibosola’. Derby Comacchiese-Sant’AgostinoLa ventiseiesima giornata del campionato di Eccellenza scatta oggi alle 15 con due anticipi interessanti.

Gli altri risultati. Sant’Agostino travolto, Mesola ko. Sorride la ComacchieseSe la Spal non va oltre il pareggio a reti inviolate col Fratta Terme, la capolista Mezzolara – fermata sull’1-1 domenica scorsa allo Spazzoli –...

