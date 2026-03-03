Sant’Agata | rielezione Giampaolo e nuovo direttivo per il 2026

L’assemblea dei soci del Centro sociale Sant’Agata di Cepagatti ha approvato la rielezione di Luigi Giampaolo come presidente e ha nominato un nuovo direttivo che entrerà in carica nel 2026. La scelta riguarda anche l’integrazione di componenti che rafforzeranno l’organo decisionale, contribuendo a definire la futura gestione dell’associazione. La riunione si è conclusa con la conferma della guida attuale e l’aggiornamento della squadra dirigente.

L'assemblea dei soci del Centro sociale Sant'Agata di Cepagatti ha appena definito il nuovo assetto della governance, confermando la guida di Luigi Giampaolo e integrando l'organo decisionale con nuove energie. Questo momento si è svolto sotto il segno della memoria presidente Pietrangelo Guido, recentemente venuto a mancare, il cui impegno rimane un punto fermo per le attività future. Oltre alla rielezione del vertice, sono stati approvati il bilancio dell'anno precedente e il programma operativo per il 2026, che include eventi come Le contrade in fiore e i mercatini di Natale. La riunione ha sancito una continuità gestionale unita da un forte senso di comunità e dal desiderio di onorare chi ha contribuito allo sviluppo dell'associazione nel corso degli anni.