Santa Rosalia tra agiografia e iconografia incontro culturale a San Giorgio
Sabato 14 marzo alle 17, nel municipio di San Giorgio, si terrà un incontro intitolato
Sabato 14 marzo alle ore 17 alla Sala consigliare del Comune di San Giorgio l'incontro "Santa Rosalia, tra agiografia e iconografia" a cura del Circolo culturale "L'Alternativa" e con il patrocinio del Comune di San Giorgio.Relatore Carmelo Sciascia. 🔗 Leggi su Ilpiacenza.it
