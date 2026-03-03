Santa Cunegonda imperatrice e monaca | il santo del giorno 3 marzo

Il 3 marzo 2026, in occasione del Martedì della seconda settimana di Quaresima, la Chiesa ricorda Santa Cunegonda, nota per essere stata imperatrice del Sacro Romano Impero e monaca. La giornata si concentra sulla figura di questa donna, il cui percorso di vita ha attraversato ruoli di potere e devozione religiosa. La memoria si concentra sulla sua importanza storica e spirituale all’interno della tradizione cristiana.

Nel cammino penitenziale di Quaresima, in questo martedì 3 marzo 2026 (Martedì della Seconda Settimana di Quaresima ), la Chiesa ricorda Santa Cunegonda, imperatrice del Sacro Romano Impero e donna di profonda pietà. Nata nella dinastia lussemburghese, sposò Enrico II, duca di Baviera e poi re di Germania (1002) e imperatore (1014). Accanto al consorte sostenne la riforma ecclesiale e le opere caritative, favorendo fondazioni monastiche e la vita liturgica dei territori imperiali. Con Enrico promosse il Duomo di Bamberga, dove entrambi riposano, segno di un governo concepito come servizio alla Chiesa e al popolo. Dopo la morte del marito (1024) Cunegonda si ritirò nel monastero benedettino di Kaufungen (1021), da lei stessa fondato, abbracciando una vita sobria di preghiera, lavoro e carità. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

