Sanremo cerca la svolta | come sarà il Festival di De Martino?
Il Festival di Sanremo si prepara a una nuova edizione con un nuovo conduttore al timone. L’ultima manifestazione ha mostrato l’esigenza di rinnovarsi, introducendo elementi diversi nel format e nei contenuti. La manifestazione si avvicina con l’obiettivo di proporre un’edizione che possa distinguersi per scelte diverse rispetto al passato. La direzione artistica è al centro delle attenzioni in vista della prossima edizione.
Il Festival di Sanremo ha un nuovo condottiero. L’edizione appena archiviata ha messo in luce un fatto: c’è bisogno di un cambio di passo, di idee nuove per costruire un nuovo racconto. Il Sanremo contiano che ci siamo lasciati alle spalle è stato infatti privo di guizzi, a tratti noioso, con pochi spunti autorali. E lo stesso conduttore ci è sembrato quasi svogliato, con il pilota automatico inserito per portare a termine le serate senza lasciare spazio alle sorprese. Un Festival di transizione, normalizzato, senza infamia e senza lode. Non è successo quasi nulla di eclatante, neppure un imprevisto che facesse notizia, quel'”anello che non tiene”, come avrebbe detto Montale, a volte utile per dare una scossa. 🔗 Leggi su Tpi.it
Festival di Sanremo, sarà Stefano De Martino il conduttore della prossima edizioneIn un colpo di scena degno delle migliori anteprime televisive, Stefano De Martino è stato indicato come il prossimo conduttore del Festival di...
Sanremo, la commozione di De Martino: sarà conduttore e direttore artistico del Festival 2027«Sono molto felice, ringrazio la Rai, l’amministratore delegato Giampaolo Rossi e il Direttore Intrattenimento e Prime Time, Williams Di Liberatore...
La serata cover di Sanremo 2026 può salvare il FestivalLa serata cover di Sanremo 2026 prova a rilanciare il Festival tra ascolti in calo e duetti con Mannoia, The Kolors e Luchè. stylo24.it
Il vincitore della 76esima edizione del Festival di Sanremo è Sal Da Vinci con il brano Per sempre sì. Secondo Sayf, terza Ditonellapiaga. Quarta Arisa, chiudono la top ...Al secondo posto Sayf, terza Ditonellapiaga. Annuncio a sorpresa in diretta: Stefano De Martino sarà il conduttore e direttore artistico di Sanremo 2027 ... repubblica.it
Contestata alla Rai la scelta di De Martino alla conduzione del prossimo Festival per le sue competenze musicali - facebook.com facebook
Dico un'ultima - ultimissima, giuro - cosa su questo Festival di Sanremo e no, non riguarda la musica o la vittoria di Sal Da Vinci (ne stanno parlando tanti bravi colleghi, sia sui social che sui giornali: vi consiglio di recuperarli). Riguarda Giorgia Cardinaletti, ch x.com