Dopo la fine dell’ultima edizione del Festival di Sanremo, l’attenzione si sposta già su quello del 2027. Tra le novità, si parla di un manager che potrebbe influenzare il futuro del festival, mentre circolano discussioni sulla sua possibile influenza e sui cambiamenti in vista. La scena è pronta a ospitare nuovi protagonisti e possibili evoluzioni per l’evento musicale più seguito in Italia.

Il sipario sull’ultima edizione del Festival si è appena chiuso, ma l’attenzione è già tutta puntata su Sanremo 2027. Durante la finale, il passaggio di testimone annunciato da Carlo Conti ha ufficializzato il nome del prossimo capitano: Stefano De Martino. Non solo conduttore, ma anche direttore artistico. Una doppia responsabilità che segna un cambio generazionale e una nuova visione per la kermesse. E De Martino non sarà solo: accanto a lui ci sarà una squadra strutturata, guidata da Fabrizio Ferraguzzo. La Rai, attraverso il direttore Intrattenimento Prime Time Williams Di Liberatore, ha chiarito fin da subito che il progetto non sarà un’operazione solitaria. 🔗 Leggi su Screenworld.it

© Screenworld.it - Sanremo 2027, De Martino non è solo: ecco il manager che può cambiare il festival (e perché ci sono discussioni)

