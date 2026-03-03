Durante Sanremo 2026, alcuni dei Big in gara hanno visto aumentare significativamente il numero di follower sui social media. I dati raccolti mostrano quali artisti hanno registrato i maggiori incrementi di follower durante il festival. L’articolo, pubblicato da Novella 2000, fornisce una panoramica dettagliata di questi cambiamenti e dei nomi coinvolti.

Ecco chi sono i Big di Sanremo 2026 che hanno guadagnato più follower sui social dopo la partecipazione al Festival. Il Festival di Sanremo 2026 è ormai giunto al termine, tuttavia in rete si continua a parlare dei Big e delle canzoni protagoniste delle kermesse musicale. Quest’anno il pubblico ha avuto l’opportunità di conoscere meglio tanti artisti, che hanno già conquistato il web, e non solo. Ma chi sono i Big che dopo la partecipazione al Festival hanno guadagnato più follower sui social? Andiamo a scoprire la classifica con tutti i dati. Al decimo posto, troviamo Nayt, che dopo essere salito sul palco del Teatro Ariston ha conquistato ben 64 mila seguaci su Instagram. 🔗 Leggi su Novella2000.it

© Novella2000.it - Sanremo 2026, i Big che hanno guadagnato più follower sui social

Per i social è Sayf il vero vincitore di Sanremo 2026: ha conquistato più follower (anche di Sal Da Vinci)Il sipario è calato sulla settantaseiesima edizione del Festival di Sanremo, lasciando dietro di sé non solo una classifica ufficiale dominata dal...

Il debutto del Consiglio regionale della Campania è anche sui social: chi cresce di più tra like, post e followerDai primi dati social dei neo consiglieri regionali emergono volti nuovi e sorprese: Panico, Sangiuliano e Manfredi guidano engagement e visibilità.

Sanremo 2026, gli ascolti della seconda serata del Festival

Una selezione di notizie su Sanremo 2026 i Big che hanno guadagnato...

Temi più discussi: Sanremo 2026, quanto guadagnano i cantanti in gara e quanto valgono i ricavi pubblicitari; Effetto Sanremo: quanti follower hanno guadagnato i Big?; Sanremo 2026, i cachet milionari di Conti e Pausini: quanto guadagnano ospiti e cantanti; Quanto costa Sanremo 2026? Dal cachet di Carlo Conti a quanto incassa la Rai (senza pesare sul canone): ecco tutti i conti del festival.

L’effetto Sanremo colpisce ancora: quanti follower hanno guadagnato i Big del Festival 2026?Da Sayf a Samurai Jay: chi sono i cantanti che hanno guadagnato più follower su Instagram nella settimana santa del Festival di Sanremo. cosmopolitan.com

Sanremo 2026: chi ha vinto la sfida dei follower?Sono tre i Big di Sanremo 2026 che hanno dominato la classifica dei follower: Sayf, Ditonellapiaga ed Elettra Lamborghini sul podio. lagazzettadellospettacolo.it

Come vi immaginate il suo Festival #rdsnews #RDSLovesSanremo #Sanremo2026 #Sanremo - facebook.com facebook

@MetaErmal martedì 3 marzo ore 21.00 a #RadioItaliaLive speciale #Sanremo x.com