sanità lombarda fials | basta soluzioni tampone servono scelte strutturali e confronto vero

FIALS Lombardia ha commentato le recenti dichiarazioni dell’Assessore al Welfare riguardo alle sfide della sanità lombarda. La dichiarazione evidenzia la necessità di adottare soluzioni strutturali invece di interventi temporanei, sottolineando la carenza di infermieri e professionisti sanitari. La richiesta è di un confronto reale e di decisioni concrete per migliorare il sistema sanitario regionale.

