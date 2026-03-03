Samurai Jay torna a Mugnano l’accoglienza dei concittadini | Un esempio per tanti giovani

Samurai Jay è tornato a Mugnano dopo aver partecipato al Festival di Sanremo. La cittadina ha organizzato un'accoglienza con i residenti che si sono radunati per salutarlo. La serata è stata accompagnata dalla musica di “Ossessione”, mentre i cittadini hanno dimostrato entusiasmo e vicinanza nei confronti del rapper. La festa si è svolta nel centro del paese, con persone di tutte le età presenti.

Mugnano in festa per il ritorno di Samurai Jay dopo il Festival di Sanremo. Sulle note di "Ossessione" è stato accolto dalla cittadina. Entusiasmo, orgoglio e la gioia di un concittadino che ha realizzato un sogno grazie all'impegno, alla caparbietà e al suo talento. Per tutti Genny, sempre vicino alla gente.