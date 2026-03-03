Samsung ti aiuta a risparmiare in farmacia

Samsung ha introdotto una nuova funzione in Samsung Health che permette agli utenti di gestire gli sconti sui farmaci e di trasferirli direttamente in Samsung Wallet. Questa novità offre la possibilità di consultare e utilizzare le promozioni in modo semplice e immediato tramite l’app, facilitando l’accesso alle offerte senza dover ricorrere a supporti cartacei o altri strumenti.

una novità di Samsung Health consente di gestire sconti sui farmaci direttamente dall'app, trasferendoli in Samsung Wallet. grazie al Medications tracker, è possibile confrontare i prezzi presso farmacie partecipanti e salvare un coupon con un solo tap, pronto all'uso al momento del pagamento. l'implementazione è orientata al mercato statunitense, offrendo un percorso più efficiente per risparmiare sulle prescrizioni. la funzione Medications tracker di Samsung Health evidenzia sconti su prescrizioni presso oltre 70.000 farmacie partecipanti negli Stati Uniti. dopo aver controllato i prezzi per una prescrizione, è possibile selezionare un coupon e salvarlo in Samsung Wallet con un singolo tap.