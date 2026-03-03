Samsung mostra quanto saranno luminosi i futuri schermi degli smartphone al mwc 2026

Durante il MWC 2026, Samsung ha presentato la tecnologia LEAD 2.0 OLED, che sarà utilizzata nei futuri schermi degli smartphone. Questa nuova tecnologia offre livelli di luminosità, saturazione e definizione più elevati rispetto alle versioni precedenti, indicando un passo avanti nel settore dei display mobili. La presentazione ha mostrato le potenzialità di questa innovazione per i dispositivi futuri.

Nel contesto del MWC 2026, Samsung ha presentato la tecnologia LEAD 2.0 OLED destinata ai display degli smartphone, promettendo livelli di luminosità, saturazione e definizione superiori. I pannelli mirano a cornici estremamente contenute, aprendo scenari di design e di fruizione visiva più coinvolgenti. I pannelli LEAD 2.0 propongono una luminanza massima di circa 5.000 nit, un valore che supera di gran lunga i limiti delle OLED attuali. Accanto a questa luminosità elevata, si osserva una saturazione dei colori più intensa e una gamma dinamica ampliata, che offrono immagini più vivide e realistiche. Nonostante una densità di pixel per pollice inferiore rispetto agli standard odierni, la percezione visiva resta molto nitida grazie a una gestione migliorata della luce e del contrasto.