Samsung mostra opzioni parziali della privacy display pannello più luminoso e concetto scorrevole

Al MWC 2026, Samsung Display presenta alcune novità legate alla privacy del display e alle funzionalità dell’interfaccia del Galaxy S26 Ultra. Tra le innovazioni ci sono un pannello più luminoso e opzioni parziali di privacy visiva che migliorano l’esperienza utente. Lo stand mostra anche un nuovo concetto di interfaccia scorrevole, senza ulteriori dettagli sui dettagli tecnici.

Nel banco espositivo vengono presentate versioni della Privacy Display in sviluppo. Il fulcro della mostra è la tecnologia Flex Magic Pixel che consente di modulare la privacy su porzioni della schermata. I visitatori hanno potuto osservare diverse configurazioni: La modalità attuale mostrata sul Galaxy S26 Ultra è di tipo onoff per l'intera display. L'implementazione a metà schermo consentirebbe di mantenere illuminata la porzione superiore, mantenendo privata quella inferiore. Tale scelta potrebbe rivelarsi utile per applicazioni sensibili, come quelle bancarie, dove è preferibile che solo determinate aree risultino visibili in contesti specifici.