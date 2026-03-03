Samb-Ascoli domani la classifica non conta

Domani si affrontano la Samb e l’Ascoli in una partita di calcio che, secondo quanto dichiarato, non avrà importanza ai fini della classifica. Sauro Fattori, ex calciatore della Samb, ha espresso il desiderio di tornare in campo mercoledì per battere il record che detiene da quarant’anni, mentre si ricorda che Fattori è stato l’ultimo a segnare contro l’Ascoli in campionato.

"Spero di venire mercoledì e vedere battuto il mio record che dura da quarant'anni". Sauro Fattori (nella foto con il presidente Massi) è stato l'ultimo calciatore della Samb a segnare un gol all'Ascoli in campionato. "L'Ascoli - racconta l'ex attaccante rossoblù - passò in vantaggio con Barbuti poi arrivò quella famosa punizione che determinò il nostro pareggio. Nel primo tempo meritavamo di fare gol, dominando il match. Poi ecco il vantaggio bianconero e nove minuti dopo la mia rete. Non era ammissibile perdere il derby. Non lo era allora e benchè meno oggi". C'è stato il 2-1 in Coppa Italia, risultato che resta sempre negli annali del calcio, ma nel derby, soprattutto in campionato, i punti diventano pesantissimi per Eusepi e compagni sempre impelagati in zona play out.