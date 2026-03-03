Salvini lancia la sfida | Derby? Vince l’Inter è scontato! La gufata del Ministro per frenare la corsa di Chivu

Il Ministro, noto tifoso del Milan, ha dichiarato che l’Inter di Chivu vincerà lo scudetto di domenica sera, aggiungendo che nel derby sarà scontato un successo per i nerazzurri. La sua previsione ha suscitato reazioni contrastanti, mentre lui si è schierato apertamente a favore della squadra di Milano. Le sue parole sono state pubblicate in un articolo di cronaca sportiva.

