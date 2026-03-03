Salvini e Schifani sono tornati ad amarsi nel frattempo in Sicilia è tutto fermo

Salvini e Schifani hanno ripreso a frequentarsi, mentre in Sicilia la situazione rimane immobile. Il ministro dei Trasporti, che sogna il Ponte sullo Stretto, continua a sperare in un progetto che sembra sempre più lontano dall’essere realizzato. Nel frattempo, i due politici sono tornati a confrontarsi e a mostrarsi in buoni rapporti, dopo periodi di tensione reciproca.

Prima si amavano, poi si odiavano, adesso sono tornati a parlarsi, a confrontarsi, a volersi bene. Uno, il giovane ministro dei Trasporti, con il sogno del Ponte sullo Stretto che ogni volta sembra a un passo e ogni volta scivola un po’ più in là. L’altro, l’anziano presidente della Regione, ex presidente del Senato, riserva della Repubblica che coltiva un’ambizione ardita quanto il Ponte: salire, chissà, al Quirinale, nel dopo Mattarella. Sono Matteo Salvini e Renato Schifani. Sono tornati ad amarsi. O almeno così sembra. Meno di due mesi fa, a domanda diretta, Salvini aveva risposto che sul bis di Schifani avrebbe avuto «qualche suggerimento» da dare. 🔗 Leggi su Linkiesta.it

Pd Sicilia, Barbagallo attacca: “Schifani parla di momento magico mentre l’Isola è ultima su tutto”Attacco frontale al governo regionale e richiamo all’unità del fronte progressista.

Porto di Palermo, armistizio tra Salvini e Schifani: via libera a Tardino in cambio dell’ok alla ricandidaturaDisgelo tra Regione e Mit sulla nomina di Annalisa Tardino dell’Autorità di Sistema Portuale del Mare di Sicilia Occidentale. policymakermag.it

Schifani vola a Roma da Salvini, i piani per le strade di Niscemi, progetto esecutivo da 8 milioni di euroIntanto, attraverso lo strumento commissariale, saranno messe in sicurezza e riqualificate le SP 82 e SP 35 con un progetto esecutivo già pronto dal valore di 8 milioni di euro. blogsicilia.it

Il vice di Salvini fa il punto con il direttivo sardo sulla rotta da seguire e attacca Alessandra Todde: «Si assuma responsabilità di governo, troppo facile accusare noi di aver lasciato macerie sulla sanità» #Politica - facebook.com facebook

Oggi il Ministro Tajani ha certificato in Parlamento l’irrilevanza del Governo Meloni sulla scena internazionale. Tutti gli scodinzolamenti, la partecipazione al Board of Peace, le dichiarazioni di Salvini sui dazi non sono serviti nemmeno a farci avvertire da Trum x.com