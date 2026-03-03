Salvini e Schifani sono tornati ad amarsi nel frattempo in Sicilia è tutto fermo

Salvini e Schifani hanno ripreso a frequentarsi, mentre in Sicilia la situazione rimane immobile. Il ministro dei Trasporti, che sogna il Ponte sullo Stretto, continua a sperare in un progetto che sembra sempre più lontano dall’essere realizzato. Nel frattempo, i due politici sono tornati a confrontarsi e a mostrarsi in buoni rapporti, dopo periodi di tensione reciproca.

Prima si amavano, poi si odiavano, adesso sono tornati a parlarsi, a confrontarsi, a volersi bene. Uno, il giovane ministro dei Trasporti, con il sogno del Ponte sullo Stretto che ogni volta sembra a un passo e ogni volta scivola un po’ più in là. L’altro, l’anziano presidente della Regione, ex presidente del Senato, riserva della Repubblica che coltiva un’ambizione ardita quanto il Ponte: salire, chissà, al Quirinale, nel dopo Mattarella. Sono Matteo Salvini e Renato Schifani. Sono tornati ad amarsi. O almeno così sembra. Meno di due mesi fa, a domanda diretta, Salvini aveva risposto che sul bis di Schifani avrebbe avuto «qualche suggerimento» da dare. 🔗 Leggi su Linkiesta.it

