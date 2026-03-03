Salute oculista Mularoni | Sempre più persone conoscono tecnologia lenti Icl

Un oculista ha spiegato che, mentre il laser resta la tecnologia più nota tra i pazienti per correggere i difetti visivi, sempre più persone conoscono anche le lenti fachiche, comunemente chiamate Icl. La consapevolezza riguardo a queste soluzioni alternative sta crescendo, anche se la percentuale di chi le conosce rimane inferiore rispetto al laser. La discussione sulla tecnologia visiva si sta ampliando tra i pazienti.

