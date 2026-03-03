A Lahti si recupera la gara di salto con gli sci maschile che non si era disputata a Kuusamo, segnando l’ultimo appuntamento della stagione di Coppa del Mondo. La competizione si svolge nel tradizionale tempio finlandese, con atleti pronti a chiudere la serie di eventi prima della fine della stagione. La giornata rappresenta un momento importante per i partecipanti e gli appassionati di questo sport.

Si entra nella dernière ligne droite della Coppa del Mondo maschile di salto con gli sci. D’altronde, quando si arriva a Lahti, significa che la stagione volge al termine. Il weekend del 6-8 marzo è tuttavia destinato ad avere un peso specifico superiore rispetto a quello paventato a inizio stagione. Sul Salpausselän hyppyrimäet, questo il nome del trampolino edificato nel borgo finlandese, era difatti programmata una sola gara individuale. Viceversa, le prove individuali saranno due. La seconda è stata aggiunga per recuperare quella non tenutasi a Kuusamo a inizio dicembre. Poi, domenica si terrà un’estemporanea Super Team. Quantomeno, il pregio dell’impianto, è quello di generare equilibrio e incertezza. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Salto con gli sci, il tempio di Lahti recupera la gara maschile non disputata a Kuusamo

LIVE Salto con gli sci, Super-team maschile Olimpiadi in DIRETTA: iniziata la nuova gara a squadre, subito 5 eliminazioni21:08 Si chiude qui la DIRETTA LIVE di una folle Super Team maschile di salto con gli sci, la prima della storia.

